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16:35, 18 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин передал мошенникам более 44 миллионов рублей по кодовому слову «осень»

В Воронежской области пенсионер отдал мошенникам более 44 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Воронежской области мужчина отдал мошенникам более 44 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, в дежурную часть обратился 63-летний мужчина, который сообщил, что отдал мошенникам более 44 миллионов рублей. 4 ноября ему поступил звонок через мессенджер от бывшего руководителя — так он решил из-за фото в приложении. Мошенник сообщил пенсионеру, что сейчас проверяют всех, даже бывших сотрудников, на причастность к финансированию недружественного государства. После этого разговора с ним связался лжесотрудник ФСБ, который рекомендовал перевести все деньги на безопасные счета, а наличные передать с курьером. К нему должен был приехать якобы сотрудник Росфинмониторинга и после кодового слова «осень» забрать денежные средства.

Таким образом пенсионер снял с двух счетов 16 и 17 миллионов рублей, добавил к ним накопления, которые были дома, и все передал курьеру. После передачи денег он решил уточнить, что делать дальше, но все переписки уже были удалены.

Сотрудники полиции устанавливают всех причастных к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что экс-финансист российской компании лишилась 24 миллионов после звонка аферистов.

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