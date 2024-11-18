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08:36, 18 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал судье расправой в зале суда и стал фигурантом дела

Жителю Кузбасса грозит пожизненное заключение за посягательство на жизнь судьи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Жителю Кемеровской области грозит пожизненное заключение за угрозы в адрес судьи и его близких. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, все произошло 14 ноября во время рассмотрения уголовного дела. Фигурант, находясь в зале судебного заседания, посягнул на жизнь судьи, а также угрожал расправой и применением насилия должностному лицу и его близким.

Его противоправные действия были пресечены сотрудниками службы конвоя. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие») УК РФ, ранее он был неоднократно судим.

Как уточнили «Ленте.ру» в СК, наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного либо смертную казнь.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге осудят мужчину, который вооружился топором и угрожал расправой соседке по коммунальной квартире.

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