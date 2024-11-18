Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:01, 18 ноября 2024Силовые структуры

Школьник создал аккаунт готовой к интиму девушки и обманул россиянина на 300 тысяч рублей

В Удмуртии школьника отправили под арест за мошенничество на 300 тысяч рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ижевске суд отправил под домашний арест 16-летнего школьника, обвиняемого в мошенничестве. Об это в понедельник, 18 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судом Удмуртии.

По версии следствия, юноша создал в мессенджере WhatsApp аккаунт от имени девушки и вышел на связь с потерпевшим, когда тот пытался заказать интимные услуги на одном из специализированных сайтов. Выдуманная девушка согласилась на интимные услуги, но потребовала предоплату. Вскоре мужчина перевел обманщику 300 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

18 ноября россиян предупредили, то мошенники придумали новую схему — они начали предлагать поучаствовать в розыгрыше перед «черной пятницей».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России

      Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников

      В США объяснили решение Байдена разрешить Украине удары по России

      Тарасова довела до слез Валю Карнавал

      Шольц ответил на критику его разговора с Путиным

      Мужчина хранил дома 20 загадочных человеческих черепов

      Оценен ущерб от наводнений в Чехии

      Полковника ВСУ внесли в реестр террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

      Врач предупредила об опасности слишком долгого сна

      У российской пенсионерки под предлогом ремонта выманили сотню тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше