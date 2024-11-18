Школьник создал аккаунт готовой к интиму девушки и обманул россиянина на 300 тысяч рублей

В Удмуртии школьника отправили под арест за мошенничество на 300 тысяч рублей

В Ижевске суд отправил под домашний арест 16-летнего школьника, обвиняемого в мошенничестве. Об это в понедельник, 18 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судом Удмуртии.

По версии следствия, юноша создал в мессенджере WhatsApp аккаунт от имени девушки и вышел на связь с потерпевшим, когда тот пытался заказать интимные услуги на одном из специализированных сайтов. Выдуманная девушка согласилась на интимные услуги, но потребовала предоплату. Вскоре мужчина перевел обманщику 300 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

18 ноября россиян предупредили, то мошенники придумали новую схему — они начали предлагать поучаствовать в розыгрыше перед «черной пятницей».