Бойцы ВСУ бросили американские винтовки и бежали после встречи с российским спецназом

Снайпер Панда: бойцы ВСУ бросили винтовки M-16 и бежали от спецназа России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили западные гранаты и американские винтовки M-16 и бежали с позиций на херсонском направлении после встречи с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск «Днепр». Об этом рассказал РИА Новости снайпер с позывным Панда.

«Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца», — сообщил он. Собеседник агентства также прокомментировал обстановку в районе, назвав ее «напряженной, но терпимой».

Ранее сообщалось, что подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бежали из Пречистовки в Донецкой народной республики (ДНР), бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. Массовое бегство украинских солдат было зафиксировано российским подразделением БПЛА.