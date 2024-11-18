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03:46, 18 ноября 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ бросили американские винтовки и бежали после встречи с российским спецназом

Снайпер Панда: бойцы ВСУ бросили винтовки M-16 и бежали от спецназа России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили западные гранаты и американские винтовки M-16 и бежали с позиций на херсонском направлении после встречи с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск «Днепр». Об этом рассказал РИА Новости снайпер с позывным Панда.

«Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца», — сообщил он. Собеседник агентства также прокомментировал обстановку в районе, назвав ее «напряженной, но терпимой».

Ранее сообщалось, что подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бежали из Пречистовки в Донецкой народной республики (ДНР), бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. Массовое бегство украинских солдат было зафиксировано российским подразделением БПЛА.

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