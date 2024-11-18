США проинформировали Германию о решении разрешить ВСУ удары вглубь России

Кабмин ФРГ: США проинформировали Германию о решении разрешить удары вглубь РФ

США проинформировали Германию о решении разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает ТАСС.

«Да, правительство Германии было об этом проинформировано», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разрешение ВСУ бить вглубь РФ западным дальнобойным оружием означает новый виток напряженности в конфликте. Он также подчеркнул, что это решение означает «качественно новую ситуацию» с точки зрения вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт.

17 октября действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как заявили собеседники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.