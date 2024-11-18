В Telegram запустили канал для поставщиков российского Заполярья

«Норникель» запустил Telegram-канал с оповещениями для поставщиков Заполярья

Заполярный филиал «Норникеля» запустил Telegram-канал для оперативного оповещения поставщиков о проводимых закупках. Об этом говорится в комментарии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Канал будет публиковать информацию о потребностях филиала и предприятий «Норникеля», расположенных в Норильске, в различных услугах и товарах.

В сообщении подчеркивается, что Заполярный филиал «Норникеля» является базовым предприятием компании. «Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, исключающем коррупционные схемы, открыты новым партнерам, ведь наша цель — долгосрочные отношения», — рассказал директор департамента организации закупочных процедур филиала Петр Чечель.

Все закупки проводятся в SRM-системе «Норникеля», регистрация в которой бесплатна и не требует наличия электронных ключей. Авторизованный поставщик получает доступ к информации о локальных закупках предприятия и других организаций в структуре всей компании. Информация о том, как стать поставщиком, размещена на отдельной странице сайта «Норникеля».

Как отметила начальник Управления организации тендерных процедур Евгения Куликова, вся коммуникация между компанией и поставщиками автоматизирована, снижая влияние человеческого фактора. В основе этого взаимодействия лежит прозрачность и создание равных условий для всех желающих сотрудничать с филиалом.