Трамп подтвердил планы по введению чрезвычайного положения в США

Трамп подтвердил введение чрезвычайного положения в США из-за мигрантов

Избранный американский президент Дональд Трамп подтвердил планы о введении чрезвычайного положения в США для борьбы с потоком нелегальной миграции. Об этом политик сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Это правда!» — отреагировал республиканец на сообщения в СМИ о его возможных планах по депортации мигрантов.

Ранее газета Newsweek сообщила, что Трамп поддержал призывы к созданию плана «национальной чрезвычайной ситуации» в рамках своей политики массовой депортации.

Также 12 ноября источник в Белом доме заявил, что Трамп в первый день после инаугурации 20 января примет ряд исполнительных мер против мигрантов-нелегалов и свернет указы действующего президента США Джо Байдена о поощрении въезда в страну.

