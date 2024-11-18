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18:50, 18 ноября 2024Мир

Трамп подтвердил планы по введению чрезвычайного положения в США

Трамп подтвердил введение чрезвычайного положения в США из-за мигрантов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп подтвердил планы о введении чрезвычайного положения в США для борьбы с потоком нелегальной миграции. Об этом политик сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Это правда!» — отреагировал республиканец на сообщения в СМИ о его возможных планах по депортации мигрантов.

Ранее газета Newsweek сообщила, что Трамп поддержал призывы к созданию плана «национальной чрезвычайной ситуации» в рамках своей политики массовой депортации.

Также 12 ноября источник в Белом доме заявил, что Трамп в первый день после инаугурации 20 января примет ряд исполнительных мер против мигрантов-нелегалов и свернет указы действующего президента США Джо Байдена о поощрении въезда в страну.

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