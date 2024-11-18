В США допустили введение Трампом чрезвычайного положения

Newsweek: Трамп может ввести чрезвычайное положение в США из-за мигрантов

Переизбранный американский экс-президент Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана "национальной чрезвычайной ситуации" в рамках своей политики массовой депортации», — отмечает издание.

Newsweek добавляет, что Трамп может даже задействовать военных для депортации преступников, незаконно перешедших через американскую границу.

Ранее источник в Белом доме сообщил, что Трамп в первый день после инаугурации 20 января примет ряд исполнительных мер против мигрантов-нелегалов и свернет указы действующего президента США Джо Байдена по поощрению въезда в страну.