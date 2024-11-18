Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 18 ноября 2024Мир

В США допустили введение Трампом чрезвычайного положения

Newsweek: Трамп может ввести чрезвычайное положение в США из-за мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Переизбранный американский экс-президент Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана "национальной чрезвычайной ситуации" в рамках своей политики массовой депортации», — отмечает издание.

Материалы по теме:
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
Трам-парам-пам. Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
Трам-парам-пам.Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
23 августа 2022

Newsweek добавляет, что Трамп может даже задействовать военных для депортации преступников, незаконно перешедших через американскую границу.

Ранее источник в Белом доме сообщил, что Трамп в первый день после инаугурации 20 января примет ряд исполнительных мер против мигрантов-нелегалов и свернет указы действующего президента США Джо Байдена по поощрению въезда в страну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

      Предложено существование пожирающих звезды цивилизаций

      Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

      В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

      56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

      ЕС поставил 1 миллион снарядов Украине с опозданием

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

      В Германии предупредили о риске создания коалиции войны против России

      Россиян предупредили о неочевидном симптоме начавшейся деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше