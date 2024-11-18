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04:53, 18 ноября 2024Мир

В окружении Трампа началась борьба за пост главы Минфина США

Bloomberg: в окружении Трампа началась борьба за пост главы Минфина США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп недоволен борьбой, которая развернулась внутри его команды за пост главы Минфина. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ключевыми претендентами на эту роль журналисты назвали близкого к Трампу инвестора Скотта Бессента и одного из руководителей переходной команды республиканца Говарда Латника.

Агентство указало, что внутренняя борьба разочаровала Трампа, его штаб приступил к поиску нового кандидата. Среди потенциальных кандидатов оказались главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и глава инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн.

Ранее Трамп заявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального совета США по энергетике.

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