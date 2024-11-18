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17:33, 18 ноября 2024Мир

Турция опровергла заявления о подготовке предложений по Украине

Турция опровергла заявления о подготовке предложений по Украине для саммита G20
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G20

Фото: Altan Gocher / Globallookpress.com

Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента опроверг заявления СМИ о подготовке Анкарой предложений по урегулированию конфликта на Украине к саммиту «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Турция поддерживает дипломатические инициативы по прекращению боевых действий, но призвали не доверять заявлениям, сделанными неофициальными источниками.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник, 18 ноября, свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он предложит приостановку кризиса по нынешней линии фронта.

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