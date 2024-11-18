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19:24, 18 ноября 2024Ценности

Участник шоу «Звезды в джунглях» возмутился откровенными нарядами Бьянки и Лерчек

Шоумен Алибутаев возмутился купальниками Бьянки и Лерчек в «Звездах в джунглях»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Алена, Блин!»

Российский шоумен и юморист Омар Алибутаев возмутился откровенными нарядами певицы Бьянки и блогерши Лерчек. Соответствующие кадры из программы «Звезды в джунглях» опубликовала журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

Алибутаев обратил внимание на внешний вид участниц шоу, которые вынуждены носить купальники из-за жаркой погоды в Колумбии. «Очень вульгарный внешний вид девочек. Почти открытая пятая точка и на фоне этой пятой точки я тоже появляюсь. Мы контактируем, общаемся. Тем более я женатый человек и эта вся ситуация ставит меня в неловкое положение перед супругой», — объяснил он и попросил девушек одеваться поскромнее.

В январе власти Дагестана оценили концерт местной артистки Ашеры в откровенном наряде. Тогда помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев раскритиковал певицу, которая была одета на сцене в блестящее мини-платье и исполняла песню на аварском языке.

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