Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии начались переговоры властей с оппозицией

«Республика»: в Минобороны Абхазии начались переговоры властей с оппозицией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Абхазии начались переговоры властей с представителями оппозиции, которые проходят в Минобороны страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика».

«Переговоры начались», — говорится в сообщении. Отмечается, что оппозицию на них будут представлять руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента республики Кан Кварчия, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

В понедельник, 18 ноября, спикер парламента республики Лаша Ашуба анонсировал прямые переговоры оппозиции и власти. По его словам, власти уже провели с оппозиционными политиками серию встреч и достигли компромисса по некоторым направлениям.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Совета безопасности страны после начала протестов. На нем он поручил Совебезу бороться с противоправными действиями на фоне напряженной ситуации в республике, вызванной протестами оппозиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

      Предложено существование пожирающих звезды цивилизаций

      Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

      В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

      56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

      ЕС поставил 1 миллион снарядов Украине с опозданием

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

      В Германии предупредили о риске создания коалиции войны против России

      Россиян предупредили о неочевидном симптоме начавшейся деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше