В Абхазии начались переговоры властей с оппозицией

«Республика»: в Минобороны Абхазии начались переговоры властей с оппозицией

В Абхазии начались переговоры властей с представителями оппозиции, которые проходят в Минобороны страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика».

«Переговоры начались», — говорится в сообщении. Отмечается, что оппозицию на них будут представлять руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента республики Кан Кварчия, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

В понедельник, 18 ноября, спикер парламента республики Лаша Ашуба анонсировал прямые переговоры оппозиции и власти. По его словам, власти уже провели с оппозиционными политиками серию встреч и достигли компромисса по некоторым направлениям.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Совета безопасности страны после начала протестов. На нем он поручил Совебезу бороться с противоправными действиями на фоне напряженной ситуации в республике, вызванной протестами оппозиции.