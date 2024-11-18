В Белоруссии прокомментировали разрешение США на удары вглубь России

Посол Белоруссии Рогожник: Минск всегда выступал против эскалации на Украине

Минск всегда выступал против эскалации на Украине, и ни один разумный человек не может поддержать решение, которое усиливает эскалацию. Предполагаемое разрешение США Вооруженным силам Украины на удары вглубь России прокомментировал посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник, передает РИА Новости.

«Любой здравомыслящий человек не может поддерживать решения, которые направлены на эскалацию этого конфликта. (...) Безусловно, это негативный фактор», — заявил дипломат.

Он также выразил надежду, что на Западе не примут окончательного решения о разрешении на удары по России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связи республики с Россией сейчас теснее, чем были бы в случае интеграции в одно государство. Он добавил, что россиян и белорусов объединяет общее отечество от Бреста до Владивостока.