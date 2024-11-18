Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:32, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Белоруссии прокомментировали разрешение США на удары вглубь России

Посол Белоруссии Рогожник: Минск всегда выступал против эскалации на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Александр Рогожник

Александр Рогожник . Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минск всегда выступал против эскалации на Украине, и ни один разумный человек не может поддержать решение, которое усиливает эскалацию. Предполагаемое разрешение США Вооруженным силам Украины на удары вглубь России прокомментировал посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник, передает РИА Новости.

«Любой здравомыслящий человек не может поддерживать решения, которые направлены на эскалацию этого конфликта. (...) Безусловно, это негативный фактор», — заявил дипломат.

Он также выразил надежду, что на Западе не примут окончательного решения о разрешении на удары по России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связи республики с Россией сейчас теснее, чем были бы в случае интеграции в одно государство. Он добавил, что россиян и белорусов объединяет общее отечество от Бреста до Владивостока.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

      Предложено существование пожирающих звезды цивилизаций

      Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

      В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

      56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

      ЕС поставил 1 миллион снарядов Украине с опозданием

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

      В Германии предупредили о риске создания коалиции войны против России

      Россиян предупредили о неочевидном симптоме начавшейся деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше