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15:03, 18 ноября 2024Экономика

В девелопере «Самолет» сменился генеральный директор

Новым гендиректором «Самолета» назначена Анна Акиньшина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Анна Акиньшина

Анна Акиньшина. Фото: ГК «Самолет»

В девелоперской компании «Самолет» сменился генеральный директор, сообщает «Коммерсантъ». Вместо Андрея Иваненко, руководившего компанией с марта 2024 года, назначена Анна Акиньшина. Ранее она занимала пост финансового директора.

Место Акиньшиной займет Нина Голубничая: ранее она возглавляла блок по инвестициям и контроллингу компании. Изменения в руководстве компании вступят в силу с 19 ноября.

Ранее стало известно, что акции группы компаний «Самолет», одного из крупнейших застройщиков в стране, рухнули на фоне финансовых затруднений. Проблемы появились из-за потери большей части продаж после отмены массовой льготной ипотеки и роста ставок.

В начале ноября Forbes со ссылкой на источники на рынке сообщал, что держатель 31,6 процента акций девелопера «Самолет» Михаил Кенин ищет покупателя на свой пакет.

Пресс-служба компании на вопрос издания об уходе крупнейшего акционера не ответила

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