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18:53, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о создании должности военного омбудсмена

Умеров: на Украине появится военный омбудсмен
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

На Украине появится военный омбудсмен, который будет заниматься защитой прав военнослужащих. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы работали над тем, чтоб предложить военного омбудсмена. (...) Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом», — рассказал он.

Ранее глава украинского оборонного ведомства заявил, что Киев намерен прекратить практику принудительного призыва. По его словам, у Минобороны есть предложения по этой теме, которые будут обсуждаться в кабинете министров.

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