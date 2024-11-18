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11:28, 18 ноября 2024Мир

В МИД Китая прокомментировали разрешение Украине бить вглубь России

МИД КНР призвал к прекращению огня после разрешения Киеву бить вглубь России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Поиск политического решения кризиса на Украине и скорейшее прекращение огня отвечают интересам всех сторон конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о решении властей ряда западных стран дать Киеву разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории России, передает ТАСС.

«В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение», — призвал дипломат, подчеркнув, что Пекин поддерживает все усилия, которые ведут к мирному разрешению конфликта.

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