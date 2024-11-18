В Раде призвали Трампа ввести санкции против советников Ермака

Депутат Рады Дубинский призвал Трампа ввести санкции против советников Ермака

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал избранного президента США Дональда Трампа ввести санкции против советников главы офиса президента Украины Андрея Ермака, чтобы сподвигнуть Киев к переговорам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Моя команда подготовила рекомендации для переходной администрации Трампа, которые позволят повысить эффективность переговорной политики. Мы знаем, что господин Трамп высказался против частого использования санкций Госдепа США в целях реализации политики США, однако это именно тот случай, когда они необходимы», — отметил он.

По словам депутата, для мягкого давления на украинские власти в санкционный список должны попасть советники Ермака Сергей Левочкин, Виктор Пинчук и Михаил Подоляк. Он также добавил, что существует второй, жесткий способ, при котором под санкциями также должны оказаться замглавы офиса президента Олег Татаров и его советник Артем Шило.

Ранее Дубинский подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против режима действующего украинского президента Владимира Зеленского. По словам Дубинского, за год в украинском СИЗО все «следственные» действия в его отношении свелись к двум ночам избиений.