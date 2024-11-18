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13:10, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Раде призвали Трампа ввести санкции против советников Ермака

Депутат Рады Дубинский призвал Трампа ввести санкции против советников Ермака
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал избранного президента США Дональда Трампа ввести санкции против советников главы офиса президента Украины Андрея Ермака, чтобы сподвигнуть Киев к переговорам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Моя команда подготовила рекомендации для переходной администрации Трампа, которые позволят повысить эффективность переговорной политики. Мы знаем, что господин Трамп высказался против частого использования санкций Госдепа США в целях реализации политики США, однако это именно тот случай, когда они необходимы», — отметил он.

По словам депутата, для мягкого давления на украинские власти в санкционный список должны попасть советники Ермака Сергей Левочкин, Виктор Пинчук и Михаил Подоляк. Он также добавил, что существует второй, жесткий способ, при котором под санкциями также должны оказаться замглавы офиса президента Олег Татаров и его советник Артем Шило.

Ранее Дубинский подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против режима действующего украинского президента Владимира Зеленского. По словам Дубинского, за год в украинском СИЗО все «следственные» действия в его отношении свелись к двум ночам избиений.

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