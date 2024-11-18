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00:11, 18 ноября 2024Россия

В России назвали подставой для Трампа решение Байдена об ударах вглубь России

Политолог Степанов: Байден подставил Трампа решением об ударах вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС заявил, что президент США Джо Байден подставил своего избранного преемника Дональда Трампа решением разрешить Киеву наносить удары американским оружием вглубь России.

Эксперт назвал это скоординированной кампанией прежней глобалистской администрации и ее союзников. «Важный акцент, что это подстава прежде всего для будущей администрации и Трампа, в частности. Идет очень серьезная внутренняя борьба», — подчеркнул он.

Степанов отметил, что Трамп, еще не вступив в должность, обозначил решения, противоречащие позиции действующей администрации, которая нацелена на милитаризацию Восточной Европы. По словам политолога, те, кто сохраняют в США остатки полномочий, «выходят на открытую тропу войны» как во внутренней политике, так и в глобальном разжигании конфликта на европейском театре военных действий.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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