В России призвали ударить по офису Зеленского в ответ на пуски ATACMS по стране

Ходаренок: ВС России должны разрушить мосты и ГЭС в ответ на удары ATACMS ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России должны разрушить украинские мосты и гидроэлектростанции (ГЭС), а также ударить по зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью крылатых ракет ATACMS по объектам на территории России. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Как только ВСУ произведут первые пуски тактических баллистических и крылатых ракет по объектам на территории России, ВС РФ вправе нанести ракетно-авиационные удары по следующим объектам на Украине», — высказался эксперт.

Ходаренок призвал к ударам по стратегическим объектам на территории Украины после сообщений о разрешении администрации президента США Джо Байдена на удары ВСУ вглубь территории России. В перечень целей вошли все автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр, а также сооружения ГЭС и квартал правительственных зданий в Киеве. Полковник в отставке также предложил удары ВС России по производителям крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG на территории Великобритании и Франции в случае их согласия на использование ракет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием означает новый виток напряженности в конфликте. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу должна быть понятна для всех.