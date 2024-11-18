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10:16, 18 ноября 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в детских садах

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах и такси
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детских садах и такси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Помимо этого, иностранным гражданам с 1 января 2025 года будет запрещено работать в магазинах, торгующих алкоголем и сигаретами. До вступления закона в силу работодателям предписано привести штат сотрудников в соответствие с новыми требованиями.

В 2024 году ряд российских регионов принял ограничения на работу мигрантов. Большинство ограничений распространяется на тех иностранцев, кто работает в стране по патенту — в их число входят граждане Узбекистана и Таджикистана.

Одним из последних ограничивших работу мигрантов регионом стала Астраханская область, где в середине ноября им запретили работать водителями такси и пассажирского транспорта.

ЖЗЛ
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