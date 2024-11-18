В Швеции обвинили Байдена в попытке сорвать план Трампа

Бывший офицер Вооруженных сил (ВС) Швеции Микаэль Вальтерссон прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары ракетами США вглубь России. Об этом он написал в социальной сети X.
Вальтерссон назвал решение Байдена попыткой сорвать план избранного президента США Дональда Трампа.
«Это очевидная попытка сорвать план Трампа по установлению мира между Россией и Украиной <...> Зная Трампа, уверен, что он воспримет это решение как <...> последний удар кислых неудачников против него», — сказал военный.
Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение объяснили тем, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.