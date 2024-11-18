В Швеции обвинили Байдена в попытке сорвать план Трампа

Офицер Вальтерссон: США срывают план Трампа разрешением Украине бить ATACMS

Бывший офицер Вооруженных сил (ВС) Швеции Микаэль Вальтерссон прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары ракетами США вглубь России. Об этом он написал в социальной сети X.

Вальтерссон назвал решение Байдена попыткой сорвать план избранного президента США Дональда Трампа.

«Это очевидная попытка сорвать план Трампа по установлению мира между Россией и Украиной <...> Зная Трампа, уверен, что он воспримет это решение как <...> последний удар кислых неудачников против него», — сказал военный.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение объяснили тем, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.