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09:43, 18 ноября 2024Мир

В США допустили удары Украины за пределами Курской области

WP: Украина может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь России
Семен Александров (редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Украина может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

Источник издания допустил, что сначала усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут сосредоточены в районе Курской области, однако могут выйти и за пределы региона.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как заявили собеседники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о словах президента России Владимира Путина, комментируя решение Байдена. В сентябре российский лидер заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

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