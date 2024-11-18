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02:59, 18 ноября 2024Мир

В США предупредили Украину после решения Байдена по ударам вглубь России

Военный эксперт Шрайвер: у Украины нет средств и сил для ударов вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украина не имеет полноценной возможности использовать крылатые ракеты западных стран для нанесения ударов вглубь России. Об этом предупредил военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети X.

Эксперт задался вопросом о том, какие пусковые платформы будут использоваться и напомнил, что у Украины нет воздушных сил. «Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьезно?» — заявил Шрайвер.

Ранее американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин заявил, что президент США Джо Байден, одобрив удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, хочет поставить победившего на выборах главы государства Дональда Трампа в безвыходное положение.

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