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08:26, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Сумах сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Сумская ОВА сообщила о повреждении критической инфраструктуры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В городе Сумы в результате взрыва была повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) региона в своем Telegram-канале.

В ОВА заявили, что взрыв произошел из-за удара баллистической ракеты ВС России в ночь на понедельник, 18 ноября. В городе, по словам чиновников, отсутствует свет и работают аварийные службы.

Утром 17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Как сообщили в Министерстве обороны, все цели были поражены.

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