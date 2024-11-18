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11:47, 18 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали долю используемых снарядов образца НАТО

Полковник ВСУ Мусиенко: соотношение снарядов НАТО к советским составляет 10 к 1
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Соотношение снарядов образца НАТО к советским в Вооруженных силах Украины (ВСУ) составляет 10 к 1. Об этом заявил заместитель Командующего ракетными войсками и артиллерией, полковник ВСУ Сергей Мусиенко в интервью «РБК-Украина».

«Если брать в настоящее время, то соотношение 152 и 155 миллиметров составляет 1 к 10 соответственно», — рассказал военный.

По его словам, 155 и 105 миллиметровые снаряды образца стран НАТО начали появляться у Украины с середины 2022 года и уже практически вытеснили советские 152 миллиметра.

Он добавил, что за 2022 год ВСУ использовали около 1,5 миллиона боеприпасов, половина из которых была калибра 152 и 122 миллиметра.

Ранее Мусиенко заявил, что в ВСУ наблюдается серьезная нехватка артиллерийских боеприпасов. По его словам, украинская армия получает вдвое меньше снарядов, чем ей необходимо.

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