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19:59, 18 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ признали продвижение российских военных в Часовом Яре

Боец ВСУ Мучной: российские военные закрепились в центре Часова Яра в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные закрепились в центре Часового Яра в Донецкой народной республике (ДНР) и вышли к окраинам огнеупорного комбината. Продвижение бойцов армии России в своем Telegram-канале признал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«По Часову Яру: враг смог закрепиться в центральной части и вышел к окраинам огнеупорного комбината, сейчас это ключевая точка обороны. Если мы здесь просядем — это будет конец обороны города!» — написал он.

Украинский военный также рассказал, что российские военные теснят подразделения ВСУ в районе шахты Центральной на торецком направлении. По его словам, это ключевой опорный пункт украинской армии, потеря которого грозит обвалом линии фронта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России заняли Новоалексеевку в ДНР благодаря мощному прорыву обороны украинских военных на покровском направлении. Отмечается, что прорыв начался с уничтожения позиций украинских войск в лесополосе рядом с населенным пунктом.

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