Российские заняли Новоалексеевку благодаря мощному прорыву обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Подробности взятия под контроль населенного пункта стали известны из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).
«Слаженная работа штурмовиков и бронегруппы при поддержке операторов беспилотников способствовала успешному освобождению Новоалексеевки», — говорится в публикации.
Отмечается, что прорыв начался с уничтожения позиций украинских войск в лесополосе рядом с населенным пунктом.
Минобороны России объявило о взятии под контроль Новоалексеевки 18 ноября. Участие в боях за село в Донецкой народной республике принимали военнослужащие из группировки войск «Центр».