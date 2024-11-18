RusVesna: ВС России заняли Новоалексеевку благодаря мощному прорыву обороны ВСУ

Российские заняли Новоалексеевку благодаря мощному прорыву обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Подробности взятия под контроль населенного пункта стали известны из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Слаженная работа штурмовиков и бронегруппы при поддержке операторов беспилотников способствовала успешному освобождению Новоалексеевки», — говорится в публикации.

Отмечается, что прорыв начался с уничтожения позиций украинских войск в лесополосе рядом с населенным пунктом.

Минобороны России объявило о взятии под контроль Новоалексеевки 18 ноября. Участие в боях за село в Донецкой народной республике принимали военнослужащие из группировки войск «Центр».