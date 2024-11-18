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19:27, 18 ноября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности взятия под контроль Новоалексеевки

RusVesna: ВС России заняли Новоалексеевку благодаря мощному прорыву обороны ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские заняли Новоалексеевку благодаря мощному прорыву обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Подробности взятия под контроль населенного пункта стали известны из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Слаженная работа штурмовиков и бронегруппы при поддержке операторов беспилотников способствовала успешному освобождению Новоалексеевки», — говорится в публикации.

Отмечается, что прорыв начался с уничтожения позиций украинских войск в лесополосе рядом с населенным пунктом.

Минобороны России объявило о взятии под контроль Новоалексеевки 18 ноября. Участие в боях за село в Донецкой народной республике принимали военнослужащие из группировки войск «Центр».

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