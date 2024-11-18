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04:06, 18 ноября 2024Мир

Во Франции призвали избавиться от НАТО

Политик Филиппо призвал избавиться от НАТО после разрешения ВСУ на удары ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Robert Pratta / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал западных политиков навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары по территории России крылатыми ракетами ATACMS. Об этом он написал в социальной сети Х.

Филиппо подчеркнул, что Вашингтон пытается развязать третью мировую войну, разрешая Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить по России удары своими ракетами. По его мнению, безумие властей США не имеет границ.

«Нам нужно, чтобы разумные люди взяли власть в свои руки и раз и навсегда избавились от НАТО», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение объяснили тем, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

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