Володин отреагировал на разрешение Украине наносить дальние удары словами «ответ будет»

Володин о разрешении Украине на дальние удары по России: ясно, что ответ будет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на разрешение Украине наносить дальние удары по территории России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если это произойдет, то Россия вынуждена будет ответить. Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет», — написал он.

Председатель Госдумы не исключил использование новых систем вооружений, которые Россия еще не применяла по территории Украины. Володин также напомнил, что западное оружие, которое передано Киеву, и так уже используется Вооруженными силами Украины. При этом расширение его применения не поменяет ситуацию на поле боя, однако усугубит будущее Киева, считает он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Затем издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также дали разрешение на удары вглубь России своим вооружением. Однако позже данная информация была удалена.