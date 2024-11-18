Россиянам дали совет по борьбе с подбирающими животных соседями

Психиатр Тарасов: соседи накопителей животных могут обратиться в УК

Соседи патологических накопителей животных могут обратиться за помощью к управляющей компании, а при ряде условий в подобных случаях возможна принудительная госпитализация для получения психиатрической помощи, рассказал врач-психиатр Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов. Совет по борьбе со страдающими зоохордингом и подбирающими животных соседями Тарасов дал в беседе с «Лентой.ру»

«Взаимодействие с психически больными соседями, которые страдают, например, патологическим накопительством животных (так называемый зоохординг или синдром Ноя), требует осторожности, тактичности и профессионального подхода.

Эта "особенность" человека может не только отравлять жизнь соседям, но и представлять угрозу для санитарного состояния дома, здоровья самих больных и, конечно, животных», — рассказал Тарасов.

Он рассказал, что расстройство может проявляться на фоне одиночества, депрессии, пережитых травм, а также более глобальных психических заболеваний: шизофренического спектра, деменции или болезнь Альцгеймера.

Патологическое накопительство животных — это психическое расстройство, связанное с нарушениями восприятия и поведения. Человек чаще всего не осознает, что его действия наносят вред как окружающим, так и самому себе, а также животным, которые обычно живут в ненадлежащих условиях. (...) Человек с таким расстройством далеко не всегда прислушивается к рациональным аргументам, поскольку страдает от искаженного восприятия реальности Сергей Тарасов врач-психиатр Клиники доктора Исаева

«Негативное или агрессивное общение, прямые обвинения часто только усиливают проблему, вызывая у человека сопротивление, отторжение, оппозиционность вплоть до агрессивных тенденций. Поэтому при общении лучше всего использовать нейтральный и эмпатичный тон. Например, можно начать с мягких бесед о благополучии животных и санитарных условиях», — добавил врач.

Он также рассказал, что в случае, если проблема стала настолько серьезной, что нарушает нормы общественного порядка и санитарии, стоит поднять этот вопрос на собрании жильцов или через обращение к управляющей компании. В

«Зачастую такому страдающему и не осознающему проблемы человеку требуется медицинская (психиатрическая) помощь, но он может решительно отказываться ее получать. Это затрудняет дело, так как без его согласия принудительное лечение возможно лишь в крайних случаях, когда он представляет опасность для себя или окружающих», — объяснил специалист.

Если есть понимание и уверенность, что существует реальная угроза для его жизни и здоровья (например, антисанитарные условия, которые могут вызвать заболевания), можно обратиться в органы социальной опеки, полицию или медицинскую службу. Это поможет провести оценку ситуации и, при наличии оснований, принять меры, включая постановку на учет и помощь в организации лечения Сергей Тарасов врач-психиатр Клиники доктора Исаева

В особо сложных случаях Тарасов рекомендует обратиться за консультацией к юристу.

«Если ситуация сложная и требует каких-то активных действий, никакие беседы и уговоры не помогают, и вы сталкиваетесь с агрессией, полезно проконсультироваться с юристом, чтобы точно понимать свои права и границы возможного вмешательства. Некоторые действия, например, подача коллективной жалобы или привлечение общественного внимания к вопросу, могут потребовать юридической поддержки», — заключил он.

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