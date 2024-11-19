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15:09, 19 ноября 2024Россия

24-летняя россиянка листала ленту соцсетей и сломала нос

В Подмосковье 24-летняя девушка листала ленту соцсетей ночью и сломала нос
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница города Видное в Подмосковье листала ленту соцсетей ночью и сломала нос. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

24-летняя девушка обратилась к медикам с жалобами на боль в носу. Она пояснила, что уснула и не заметила, как смартфон выскользнул из рук и упал на переносицу.

Врачи диагностировали у пациентки перелом со смещением отломков. Их вправили хирургически во время операции. Когда через 10 дней опухоль спала, все оказались довольны результатом.

Спустя некоторое время жительницу Подмосковья выписали домой.

Ранее сообщалось, что школьница из Соснового Бора Санкт-Петербурга сорвалась с 18-го этажа, пытаясь сделать селфи. Спасти несовершеннолетнюю не удалось. Шестиклассницу воспитывала только мать, семья на учете никогда не состояла.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

ЖЗЛ
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