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09:46, 19 ноября 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио показала фото в бикини

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась в бикини на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото:@alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 12,3 миллиона подписчиков.

43-летняя манекенщица снялась на ночном пляже на фоне моря и луны. Она позировала боком к камере в черном бикини с абстрактным белым принтом, набросив на плечи вязаную шаль. Также знаменитость украсила руки переводными татуировками в виде золотистых узоров.

«Атмосфера суперлуния», — подписала фото модель.

Ранее в ноябре американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенных нарядах на отдыхе в Дубае.

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