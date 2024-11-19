Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:46, 19 ноября 2024Из жизни

Анестезиолог решил вылечить подругу от бессонницы анестетиком и ошибся в расчетах

В Китае анестезиолог согласился помочь своей подруге с бессонницей и погубил ее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sam Moghadam / Unsplash

Врач-анестезиолог из Китая решил помочь своей подруге вылечить бессонницу инъекциями анестетика и ошибся с дозой. Об этом пишет South China Morning Post.

Медик по фамилии Цюй работал анестезиологом в больнице в города Лэшань, провинция Сычуань, на юго-западе Китая. Он познакомился с девушкой по фамилии Чэнь, торговым представителем в фармацевтической компании, в приложении для свиданий летом 2022 года. Они начали встречаться, и во время их свиданий Чэнь стала регулярно просить Цюй помочь ей с бессонницей. Цюй согласился и стал на постоянной основе делать ей инъекции пропофола, при помощи которого пациентов вводят в наркоз. Это продолжалось с сентября 2023 года по март 2024 года.

6 марта с 11 часов вечера до 5 часов утра следующего дня Цюй сделал девушке 20 инъекций пропофола общим объемом около 1300 миллиграммов. Он также оставил Чэнь еще 100 миллиграммов пропофола, чтобы она могла использовать его самостоятельно, когда он уйдет утром. По возвращении он обнаружил, что Чэнь не дышит. Мужчина сообщил о случившемся в полицию и признался в содеянном. Медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти Чэнь стала острая интоксикация пропофолом — Цюй ошибся в расчетах.

Позже врач выплатил родственникам Чэнь компенсацию в размере 400 тысяч юаней (5,5 миллиона рублей). Он также попросил у них прощения, и они приняли его извинения. Мужчину приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. Преступление вызвало резонанс в интернете: многие заподозрили, что Цюй как анестезиолог не мог так сильно ошибиться и намеренно погубил девушку.

Пропофол — это общий анестетик короткого действия, используемый в основном для введения в наркоз и поддержания общей анестезии. Препарат не предназначен для лечения бессонницы.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021

Ранее семья женщины из Китая, которая не пережила шести пластических операций за сутки, подала в суд на клинику. Пациентке сделали блефаропластику верхних и нижних век, ринопластику, липосакцию и липоскульптурирование, после чего у нее началась легочная эмболия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

      Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

      В США начали воровать iPhone прямо из посылок

      Игравший в РПЛ тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

      Стало известно о полном контроле ВС России над промзоной на севере Купянска

      Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

      В России спрогнозировали курс доллара до конца года

      Набиуллина рассказала об угрозе инфляции на уровне 30 процентов

      Российский адвокат вооружился ножом и попытался ограбить магазин

      В России пойдут под суд три черных копателя за несколько сотен археологических объектов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше