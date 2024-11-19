Анестезиолог решил вылечить подругу от бессонницы анестетиком и ошибся в расчетах

В Китае анестезиолог согласился помочь своей подруге с бессонницей и погубил ее

Врач-анестезиолог из Китая решил помочь своей подруге вылечить бессонницу инъекциями анестетика и ошибся с дозой. Об этом пишет South China Morning Post.

Медик по фамилии Цюй работал анестезиологом в больнице в города Лэшань, провинция Сычуань, на юго-западе Китая. Он познакомился с девушкой по фамилии Чэнь, торговым представителем в фармацевтической компании, в приложении для свиданий летом 2022 года. Они начали встречаться, и во время их свиданий Чэнь стала регулярно просить Цюй помочь ей с бессонницей. Цюй согласился и стал на постоянной основе делать ей инъекции пропофола, при помощи которого пациентов вводят в наркоз. Это продолжалось с сентября 2023 года по март 2024 года.

6 марта с 11 часов вечера до 5 часов утра следующего дня Цюй сделал девушке 20 инъекций пропофола общим объемом около 1300 миллиграммов. Он также оставил Чэнь еще 100 миллиграммов пропофола, чтобы она могла использовать его самостоятельно, когда он уйдет утром. По возвращении он обнаружил, что Чэнь не дышит. Мужчина сообщил о случившемся в полицию и признался в содеянном. Медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти Чэнь стала острая интоксикация пропофолом — Цюй ошибся в расчетах.

Позже врач выплатил родственникам Чэнь компенсацию в размере 400 тысяч юаней (5,5 миллиона рублей). Он также попросил у них прощения, и они приняли его извинения. Мужчину приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. Преступление вызвало резонанс в интернете: многие заподозрили, что Цюй как анестезиолог не мог так сильно ошибиться и намеренно погубил девушку.

Пропофол — это общий анестетик короткого действия, используемый в основном для введения в наркоз и поддержания общей анестезии. Препарат не предназначен для лечения бессонницы.

Ранее семья женщины из Китая, которая не пережила шести пластических операций за сутки, подала в суд на клинику. Пациентке сделали блефаропластику верхних и нижних век, ринопластику, липосакцию и липоскульптурирование, после чего у нее началась легочная эмболия.

