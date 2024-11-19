«Газета.Ru»: аренда квартир в России подорожает на 20-25 процентов в 2025 году

В 2025 году аренда квартир в России подорожает до 25 процентов. В таких условиях покупка жилья в ипотеку может оказаться более выгодным вариантом, несмотря на высокие ставки, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя отдела по работе с новостройками TYMY Александра Перевозникова.

По словам эксперта, сейчас между арендой и рыночной ипотекой существует дисбаланс. Ежемесячный платеж по ипотеке до 25-28 процентов годовых заметно выше платы за аналогичное съемное жилье. Однако ситуация быстро меняется. При этом если ежемесячный платеж по кредиту, пусть даже изначально большой, не растет после оформления ипотеки, то арендная ставка продолжит повышаться.

«Вполне вероятно, что в следующем году рост составит также 20-25 процентов, а при ускорении инфляции и дополнительном повышении ставок еще больше», — заявил Перевозников. Он добавил, что с начала 2024 года аренда в России уже подорожала более чем на 20 процентов.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков призвал россиян не ждать падения цен на квартиры. По его словам, в условиях возникшего дефицита предложения потенциал к подорожанию жилья сейчас больше, чем к удешевлению.