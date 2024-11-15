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16:21, 15 ноября 2024Экономика

Вероятность падения цен на квартиры в России оценили

Риелтор Барсуков призвал россиян не ждать падения цен на жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшее время россиянам не стоит ждать падения цен на квартиры. Вероятность снижения стоимости жилья в стране оценил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН.

На рынке возник дефицит покупателей и дефицит предложения, поэтому потенциал к подорожанию квартир сейчас больше, чем к снижению цен, отметил специалист. «Невозможно выбрать нормальную квартиру, поскольку продавцы ушли с рынка продажи в аренду», — пояснил Барсуков.

При этом арендные ставки тоже растут, так как россияне, у которых нет возможности приобрести квартиру в ипотеку с заградительными процентами, выбирают снимать отдельное жилье. На этом фоне съемное жилье подорожало примерно на 30 процентов, подчеркнул риелтор. Однако сильнее аренда дорожать не будет — в 2025 году на рынок выйдут квартиры, купленные в 2023 году по льготной ипотеке, спрогнозировал Барсуков.

Ранее риелторы спрогнозировали, что к началу 2025 года ставки по ипотеке в России могут достичь 33 процентов годовых, если Центробанк вновь поднимет ключевую ставку в декабре.

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