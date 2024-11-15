Предсказано будущее ипотечных ставок в России

Риелтор Сырцов: ипотечные ставки могут достичь 33 процентов к 2025 году

К началу 2025 года ставки по ипотеке в России могут достичь 33 процентов годовых. Такой прогноз дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, передает «РИА Новости».

Эксперт считает, что Центробанк вновь повысит ключевую ставку в декабре, однако после этого она прекратит рост и некоторое время будет стагнировать, после начнет снижаться. Вместе с ней подешевеют и кредиты.

«Процесс снижения ключевой ставки начнется уже в 2025 году. Следовательно, кредиты тоже будут вновь становиться доступнее. Полагаю, максимальные ставки по рыночной ипотеке будут зафиксированы к началу 2025 года – около 32-33 процента», — заявил Сырцов. Он добавил, что повышение ставок сделает ипотеку недоступной для 10 процентов потенциальных заемщиков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал повышение ипотечных ставок. Он заявил, что власти принимают меры для обеспечения макроэкономической стабильности и тщательно следят за их последствиями.