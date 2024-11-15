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13:07, 15 ноября 2024Экономика

В Кремле отреагировали на повышение ставок по ипотеке

Песков объяснил повышение ставок по ипотеке обеспечением стабильности
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Российские власти принимают меры для обеспечения макроэкономической стабильности и тщательно следят за их последствиями. Так отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на повышение ставок по рыночной ипотеке, его слова передает URA.RU.

«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается в администрации президента, внимательно наблюдают за экономикой. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности, последствия мер тщательно отслеживаются», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможных рисках для предпринимателей из-за снижения доступности кредитов на жилье.

Ипотечные ставки в России начали стремительно расти весной 2024 года. Основанием для этого стали сигналы Центробанка (ЦБ) об ужесточении кредитно-денежной политики и необходимости повышения ключевой ставки. В июле регулятор поднял ее до 18 процентов годовых, в сентябре — до 19 процентов, а в октябре — до 21 процента.

Ранее Госдума приняла закон, который даст ЦБ право устанавливать лимиты по ипотечным кредитам для россиян. Стандарт начнет действовать с 1 января 2025 года, но будет носить рекомендательный характер. Банкам будет рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80 процентов справедливой стоимости предмета ипотеки.

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