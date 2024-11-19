Российский бизнес сообщил о худших в истории условиях для кредитования

В ноябре условия кредитования российского бизнеса оказались худшими в истории

Условия для кредитования бизнеса в России находятся на худшем в истории уровне. Таковы оценки самих компаний, которые приводятся в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Мониторинг предприятий», опубликованном на сайте регулятора.

Замеры проводятся с 2014 года, и никогда ранее индекс не опускался до текущего значения минус 55,1 процентного пункта. Предыдущий минимум был равен минус 52 пункта, он был зафиксирован в апреле 2022 года.

Показатель вычисляется как процентное соотношение между ответами «ситуация улучшилась» и «ситуация ухудшилась». В опросе, проведенном с 1 по 13 ноября, приняли участие 13,9 тысячи предприятий из ключевых отраслей национальной экономики.

Индекс падает с августа, когда Банк России повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых. В октябре он достиг минус 45,5 процентных пункта.

Хуже всего условия кредитования для себя видят компании, занимающиеся оптовой торговлей. Отдельно для них индекс опустился до 68,3 процентных пункта. Далее в списке идут строительный сектор и торговля автомобилями. Самый резкий пересмотр произошел в сфере добычи полезных ископаемых — с 73,8 процентных пункта до 56,9.

Ранее во время выступления на пленарной сессии в Госдуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что кредитование в последние месяцы не замедляется, а жалобы бизнеса на недоступность займов из-за высокой ключевой ставки не подтверждаются статистикой.