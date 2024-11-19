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16:54, 19 ноября 2024Силовые структуры

Бизнесмен Мартиросян составлял расписки о получении денег от жены генерала Кузнецова

Следствие не хочет приобщать расписки Мартиросяна о получении денег от Кузнецова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Краснодарский предприниматель Лева Мартиросян, обвиняемый в даче взятки бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны генерал-майору Юрию Кузнецову, составил восемь расписок о получении денег от его жены. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, фигурант сам получал деньги от генерала, а не наоборот. Полученные деньги предназначались для покупки земельного участка и строительства дома неподалеку от здания Краснодарского высшего военного училища — всеми документами занималась жена Кузнецова.

Уточняется, что первая часть денег была передана Мартиросяну в ноябре 2021 года. За каждый этап работы, оплаченный женой Кузнецова, бизнесмен отчитывался с помощью фотографий и видеороликов. За все время он успел получить восемь денежных сумм — на каждую из них мужчина составил расписки, которые следствие не хочет приобщать к материалам дела.

Ранее адвокат предпринимателя Артем Раевский заявил, что его подзащитный получил от жены генерала 36,5 миллиона рублей. Его защита настаивает на допросе Кузнецовой.

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