Чиновников в российском регионе захотели проверять на детекторе лжи

Губернатор Федорищев: самарских чиновников будут проверять на детекторе лжи

Чиновников в Самарской области захотели раз в полгода проверять на детекторе лжи. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Он пояснил, что проверки на полиграфе начнут проводить с 1 января 2025 года. Их будут применять в том числе при конфликтных ситуациях и сообщениях о коррупции, отметил Федорищев.

Губернатор пообещал, что вопросы о личной жизни самарским чиновникам задавать не будут.

Кроме того, в правительстве создадут комитет по антикоррупционной деятельности. Любой житель Самарской области может сообщить туда о взятках, подчеркнули власти.

Ранее сообщалось, что бывшего министра транспорта в Свердловской области Василия Старкова решили отправить на специальную военную операцию после приговора суда. До этого российского чиновника задержали по делу о взятке.