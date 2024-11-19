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10:02, 19 ноября 2024Россия

Чиновников в российском регионе захотели проверять на детекторе лжи

Губернатор Федорищев: самарских чиновников будут проверять на детекторе лжи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чиновников в Самарской области захотели раз в полгода проверять на детекторе лжи. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Он пояснил, что проверки на полиграфе начнут проводить с 1 января 2025 года. Их будут применять в том числе при конфликтных ситуациях и сообщениях о коррупции, отметил Федорищев.

Губернатор пообещал, что вопросы о личной жизни самарским чиновникам задавать не будут.

Кроме того, в правительстве создадут комитет по антикоррупционной деятельности. Любой житель Самарской области может сообщить туда о взятках, подчеркнули власти.

Ранее сообщалось, что бывшего министра транспорта в Свердловской области Василия Старкова решили отправить на специальную военную операцию после приговора суда. До этого российского чиновника задержали по делу о взятке.

ЖЗЛ
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