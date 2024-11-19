Двух женщин из тайного общества истязателей обезьян отправили в тюрьму

В Британии вынесли приговор двум женщинам, публиковавшим видео с пытками обезьян

Двум британкам, которые состояли в тайном обществе истязателей обезьян, вынесли приговор. Об этом пишет The Guardian.

О существовании организованной группы садистов стало известно благодаря журналистам. Именно они нашли создателей и распространителей жестоких видео, на которых детенышей длиннохвостых макак умерщвляют садистскими способами. Главой тайного общества был американец Майкл Маккарти. Методы пыток обсуждались в Telegram, после чего съемку заказывали у видеомейкеров в Индонезии.

Жительницы Британии, 37-летняя Холли Легресли и 56-летняя Адриана Орме выкладывали в групповые чаты фото и видеоматериалы с пытками обезьян. ЛеГресли призналась в том, что загрузила в группы 22 изображения и 132 видео, а также переводила деньги на счет PayPal, чтобы поощрить жестокое обращение с животными. Орме тоже переводила деньги, а также опубликовала один текст, загрузила одно изображение и 26 видео. Среди выложенных роликов были такие, в которых животных избивали, обливали кислотой и помещали в блендеры. По итогам судебных заседаний женщин, публиковавших садистский контент, отправили в тюрьму на 2 года и 15 месяцев.

Ранее сообщалось, что «короля пыток» Майкла Маккарти, который организовал онлайн-сообщество истязателей обезьян, осудили на 3 года и 4 месяца. Он собирал средства на съемки и распространял кадры с издевательствами, но смог доказать, что никогда не отправлял деньги напрямую исполнителям.