Эрдоган прокомментировал отказ пропустить самолет президента Израиля

Эрдоган назвал необходимостью отказ пропустить самолет израильского президента

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна не дала разрешение на пролет самолета главы Израиля Ицхака Герцога для прибытия в Баку на Климатический саммит. У Анкары была необходимость это сделать, отметил политик во время пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Как вы знаете, мы полностью разорвали торговые отношения с Израилем. Касательно визита президента Израиля в Азербайджан на саммит СОР-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство», — уточнил Эрдоган.

По словам турецкого главы, у Герцога «есть другие маршруты, и у него есть иные возможности туда добраться». В Турции «обязаны демонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это будем делать», добавил Эрдоган.

Ранее турецкие СМИ написали, что Турция отказалась пустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога в свое воздушное пространство. По этой причине лидер не сумел принять участие в климатическом саммите (CОР-29) Организации Объединенных Наций. При этом 16 ноября Израиль объявил, что поездка президента в Азербайджан в рамках COP29 отменена по «соображениям безопасности».

До этого Реджеп Тайип Эрдоган признался, что страна разорвала отношения с Израилем и не намерена предпринимать какие-либо шаги для их восстановления в будущем.

