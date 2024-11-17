Milliyet: Турция отказалась пустить самолет президента Израиля Герцога

Турция отказалась пустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога в свое воздушное пространство. По этой причине лидер не сумел принять участие в климатическом саммите (CОР-29) Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на израильские и турецкие дипломатические источники.

16 ноября Израиль объявил, что поездка президента в Азербайджан в рамках COP29 отменена по «соображениям безопасности».

«Истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство. Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость», — утверждает издание.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что страна разорвала отношения с Израилем и не намерена предпринимать какие-либо шаги для их восстановления в будущем.

Ранее стало известно, что два осветительных снаряда упали во дворе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария.