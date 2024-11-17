Во дворе резиденции премьера Израиля Нетаньяху упали два осветительных снаряда

Times of Israel: во дворе резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда

Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. О пострадавших на текущий момент не сообщается, пишет газета Times of Israel, ссылаясь на данные полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК), пишет РИА Новости.

«Два осветительных снаряда, выпущенных по частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, упали во дворе дома. Никакого ущерба причинено не было. Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома», — говорится в сообщении.

Как подчеркивается, полиция и силы Общей безопасности Израиля начали расследование происшествия. Правоохранители осуждают этот «серьезный инцидент, который знаменует собой опасную эскалацию».

Несколькими днями ранее Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, заявив, что Израиль, в отличие от иранских властей, не хочет войны. По его словам, только иранский народ пугает режим аятоллы Али Хаменеи больше, чем Израиль. Политик добавил, что ракетная атака на Израиль 1 октября обошлась Ирану в 2,3 миллиарда долларов.

В начале ноября Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта. По словам премьера, «в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину».