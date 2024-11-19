Фигуристка Евгения Медведева снялась в полупрозрачном платье в честь дня рождения

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась в полупрозрачном наряде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

Спортсменка предстала на размещенных кадрах в облегающем белом макси-платье без бретелей. Предмет гардероба включал в себя корсетную верхнюю часть из атласной ткани и со шнуровкой на спине и юбку из прозрачного материала.

В то же время знаменитость надела босоножки на шпильках в тон одежде и взяла с собой длинный шарф. Также она уложила волосы в гладкий низкий хвост и сделала макияж с черными стрелками на веках. В подписи к фото Медведева указала, что ей исполнилось 25 лет.

В сентябре российская фигуристка Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме.