ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом свыше миллиарда рублей

В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших миллиард рублей

В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров, занимавшихся обналичкой крупных денежных средств. Об этом во вторник, 19 ноября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации силовиков, безналичные средства от клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. Под видом выплат за несуществующие сделки проводились операции по обналичиванию денежных средств, которые передавались клиентам из числа физических и юридических лиц. За свои услуги теневые банкиры брали от 11 до 13 процентов от суммы выводимых средств. Общий оборот составил порядка 1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях прошли обыски, было изъято порядка 6,7 миллиона рублей и важная для следствия документация. Всех подозреваемых отправили под домашний арест.

17 мая сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье за ряд финансовых преступлений.