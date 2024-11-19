Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 19 ноября 2024Силовые структуры

Грабители приковали к батарее хваставшегося в соцсетях роскошью российского блогера

Вaza: в Подмосковье четверо преступников ограбили дом блогера Фадеева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье четверо преступников ограбили дом блогера Антона Фадеева, хваставшегося в соцсетях роскошным образом жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 18 ноября грабители перелезли через забор и отжали окно в доме Фадеева в коттеджном поселке Белага. Они приковали блогера к батарее, а его супругу связали скотчем. После этого грабители обыскали дом и забрали ценности стоимостью один миллион рублей.

Издание предполагает, что преступники выбрали Фадеева своей жертвой, увидев его посты в соцсетях. Блогер снимает ограбленный дом в Подмосковье, причем жилье не оборудовано сигнализацией.

7 ноября сообщалось, что неизвестные ограбили дом бывшего участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова на 5,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

      Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

      В США начали воровать iPhone прямо из посылок

      Игравший в РПЛ тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

      Стало известно о полном контроле ВС России над промзоной на севере Купянска

      Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

      В России спрогнозировали курс доллара до конца года

      Набиуллина рассказала об угрозе инфляции на уровне 30 процентов

      Российский адвокат вооружился ножом и попытался ограбить магазин

      В России пойдут под суд три черных копателя за несколько сотен археологических объектов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше