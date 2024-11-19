Грабители приковали к батарее хваставшегося в соцсетях роскошью российского блогера

Вaza: в Подмосковье четверо преступников ограбили дом блогера Фадеева

В Подмосковье четверо преступников ограбили дом блогера Антона Фадеева, хваставшегося в соцсетях роскошным образом жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 18 ноября грабители перелезли через забор и отжали окно в доме Фадеева в коттеджном поселке Белага. Они приковали блогера к батарее, а его супругу связали скотчем. После этого грабители обыскали дом и забрали ценности стоимостью один миллион рублей.

Издание предполагает, что преступники выбрали Фадеева своей жертвой, увидев его посты в соцсетях. Блогер снимает ограбленный дом в Подмосковье, причем жилье не оборудовано сигнализацией.

7 ноября сообщалось, что неизвестные ограбили дом бывшего участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова на 5,2 миллиона рублей.