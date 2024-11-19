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12:20, 19 ноября 2024Экономика

Индекс Мосбиржи просел

Индекс Мосбиржи обновил минимум за последние полторы недели
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В начале торгов во вторник, 19 ноября, индекс Мосбиржи снова просел. В ходе сессии показатель снижался на 1,39 процента, до 2683,17 пункта.

В предыдущий раз на этих значениях бенчмарк был 7 ноября, свидетельствуют данные площадки. Снижение идет второй день подряд и происходит на фоне опасений эскалации геополитической напряженности и очередного сигнала от Центробанка о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики из-за ценового давления.

Российский рынок испытывает давление также из-за обострения геополитической ситуации. Кроме того, инфляционные настроения населения России находятся на повышенном уровне, а число имеющих сбережения граждан неожиданно резко упало. Одновременно в ЦБ отмечают необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики.

«Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой ЦБ в 23 процента годовых, и это еще не заложено в котировки акций», — приводит «Интерфакс» слова руководителя направления инвестиционного консультирования компании «Алор брокер» Алексея Антонова.

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