Индекс Мосбиржи просел

Индекс Мосбиржи обновил минимум за последние полторы недели

В начале торгов во вторник, 19 ноября, индекс Мосбиржи снова просел. В ходе сессии показатель снижался на 1,39 процента, до 2683,17 пункта.

В предыдущий раз на этих значениях бенчмарк был 7 ноября, свидетельствуют данные площадки. Снижение идет второй день подряд и происходит на фоне опасений эскалации геополитической напряженности и очередного сигнала от Центробанка о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики из-за ценового давления.

Российский рынок испытывает давление также из-за обострения геополитической ситуации. Кроме того, инфляционные настроения населения России находятся на повышенном уровне, а число имеющих сбережения граждан неожиданно резко упало. Одновременно в ЦБ отмечают необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики.

«Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой ЦБ в 23 процента годовых, и это еще не заложено в котировки акций», — приводит «Интерфакс» слова руководителя направления инвестиционного консультирования компании «Алор брокер» Алексея Антонова.