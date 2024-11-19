Глава Чечни Кадыров передал 20 грузопассажирских автомобилей УАЗ для нужд СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал 20 грузопассажирских автомобилей УАЗ для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщили в своем Telegram-канале.

Отмечается, что машины закупил региональный общественный фонд. Кадыров подчеркнул, что высокая проходимость по бездорожью намного облегчит бойцам выполнение поставленных задач. Он уточнил, что Фонд Кадырова оказывает масштабную помощь российским бойцам на спецоперации на регулярной основе.

Ранее жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) передали оленьи шкуры участникам специальной военной операции. Предметы отдали военным представители Сугмутско-Пякутинского участка сельскохозяйственной общины «Пуровская».