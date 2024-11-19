Махачев сохранил первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев сохранил первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщается на сайте организации.
На второе место переместился американец Джон Джонс, который 17 ноября защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив американца Стипе Миочича. Тройку лучших бойцов замыкает обладатель пояса в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра.
Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Последнюю успешную защиту он провел в июне этого года, победив американца Дастина Порье.
33-летний Махачев провел 27 боев в ММА. На его счету 26 побед и единственное поражение.