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11:46, 19 ноября 2024Спорт

Махачев сохранил первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

Ислам Махачев остался лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев сохранил первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщается на сайте организации.

На второе место переместился американец Джон Джонс, который 17 ноября защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив американца Стипе Миочича. Тройку лучших бойцов замыкает обладатель пояса в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Последнюю успешную защиту он провел в июне этого года, победив американца Дастина Порье.

33-летний Махачев провел 27 боев в ММА. На его счету 26 побед и единственное поражение.

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